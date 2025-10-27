AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut projesinin başvuru takviminin açıklandığını duyurdu.

Kaya, 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında banka şubelerinden, 18 Aralık 2025 tarihine kadar da e-Devlet üzerinden başvuruların kabul edileceğini belirtti.

Kaya, Çorum’un tüm ilçelerinde vatandaşların bu projeden yararlanabileceğini ifade ederek, her ilçe için yetkili bankaları şu şekilde açıkladı:

Başvuru bedelinin 5.000 TL olduğunu hatırlatan Milletvekili Kaya, %10 peşinat ve 240 ay vade ile vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağını belirtti.

Kaya, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sosyal konut hamlesi, Çorum’da yaşam kalitesini yükseltecek güçlü bir adımdır” dedi.

Başvuru Yapılacak Bankalar;

• Çorum Merkez: Emlak Katılım Bankası

• Alaca: Halkbank

• Bayat: Ziraat Bankası

• İskilip: Halkbank

• Kargı / Hacıhamza: Ziraat Bankası

• Laçin: Ziraat Bankası

• Mecitözü: Ziraat Bankası

• Osmancık: Halkbank

• Sungurlu: Ziraat Bankası

• Uğurludağ: Ziraat Bankası



Başvuru Koşulları

• T.C. vatandaşı olmak

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Başvuru yapılan il/ilçede en az 1 yıl ikamet

• Hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması

• Her haneden tek başvuru