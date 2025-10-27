Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde karşılaşacağı Kütahyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalışma yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında dün oynanan Boluspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alan oyunu, taktik ve koşu çalışmaları yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kütahyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.