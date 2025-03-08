Çorum’da 2000 yılından bu yana fotokopi ve kopyalama alanında hizmet veren Ekspres Kopyalama Merkezi, üniversite öğrencilerinin her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Ekspres Kopyalama Merkezi sahibi Fatih Erol, merkez olarak öğrencilerin ders notlarını çıkardıklarını, yüksek lisans tezlerini düzenlediklerini, tez hazırlama ve düzeltme yaptıklarını ve Doçentlik dosyası hazırladıklarını söyledi.

Ekspres Kopyalama olarak ayrıca Açık Öğretim Fakültesi’nin çıkmış sorularını da öğrencilerin hizmetine sunduklarını aktaran Erol; “Üniversite öğrencilerinin her türlü sorununa çözüm üretiyoruz. Cilt yapımı, cd çekimi, tez düzenleme ciltleme, e devlet çıktıları gibi hizmetlerimiz de mevcut.” dedi

Erol üniversite öğrencilerinin her türlü ihtiyacı için Karakeçili Mahallesi Albayrak 6.Sokak (Vergi Dairesi karşısı arası) adresindeki Ekspres Fotokopi Kopyalama Merkezi’ne beklediklerini sözlerine ekledi.