Çorum Valisi Ali Çalgan, yayınladığı yeni yıl mesajında, “Sevinçleriyle, hüzünleriyle 2024 yılını geride bırakırken, beklentiler ve umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

2025 yılının kadim medeniyetler şehri Çorum’a, Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini, yeryüzünde barışa, dostluğa ve dayanışmaya vesile olmasını dileyen Vali Ali Çalgan, “Geride bıraktığımız 2024 yılının muhasebesini yaparak, edindiğimiz tecrübe ve kazanımları yeni başlayacağımız yılda daha güzel sonuçlar elde etmek için kullanmalı ve hangi adımların atılması gerektiğini düşünerek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Çorum’un ve ülkemizin bugüne kadar elde ettiği başarıları yeni başarılarla perçinleyerek, birlik ve beraberlik ruhundan güç alıp, her zaman ilk günkü heyecan ve özveri ile çalışarak Çorum adına koydukları hedefleri gerçekleştirebilmenin ve vatandaşlara daha fazla imkân sunabilmenin gayreti içerisinde olacaklarını kaydeden Vali Çalgan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Başta tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve toplumun tüm kesimleri ile birlikte; ilimizin gelişip kalkınması, vatandaşlarımızın refahı ve müreffeh yarınlara ulaşılması yönünde gerekli tüm çalışmalarımız yeni yılda da azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, kıymetli Çorumlu hemşehrilerimin ve değerli mesai arkadaşlarımın 2025 yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor; yeni yılın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve iyilikler getirmesini diliyorum.”