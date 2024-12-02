Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB), önemli bir yatırıma daha imza attı.

SNG Defence Endüstri Ltd. Şti., yaklaşık 250 milyon TL değerindeki yatırımı için toplam 15.268,83 m² alanlı iki parsel tahsisi aldı.

Yatırım anlaşması, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve iş insanı Orhan Küçük tarafından imzalandı.

SNG Defence Endüstri yetkilisi Orhan Küçük, yatırım kapsamında 10.700 m² kapalı alanda, özellikle mühimmat depoları ve yüksek güvenlikli askeri tesislerde kullanılmak üzere ileri teknolojiyle üretilecek Modüler Balistik Lego Beton ürünleri geliştireceklerini açıkladı.

Bu özel ürünlerin, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarda büyük talep göreceği öngörülüyor.

Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, bu yatırımın ülke ve ilçe ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirtti.

Köksal, “Bu tür yatırımlar sayesinde hem sanayi alanındaki ihracatımız artacak hem de Sungurlu ekonomisi güçlenecek. Fabrika inşaatının hızla tamamlanarak üretime geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.