Çorum’un Alaca ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerine kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ön planda tutuldu.

Ekipler, kantinlerde satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini, genel hijyen şartlarını, fiyat etiketlerini ve işletme ruhsatlarını tek tek kontrol etti.

Yapılan denetimler sonucunda, kantinlerin genel olarak gerekli hijyen kurallarına uygun şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Eksikliği bulunan bazı işletmelere ise gerekli uyarılar yapılarak, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için süre verildi.



"Denetimlerimizi düzenli aralıklarla sürdürüyoruz"

Denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirten Alaca Zabıta Müdürü Nureddin Arslan, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için denetimlerimizi düzenli aralıklarla sürdürüyoruz. Halk sağlığını koruma ve özellikle çocuklarımızın güvenli gıdaya ulaşmasını sağlama noktasında titizlikle çalışıyoruz" dedi.