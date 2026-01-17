Çorum'un Osmancık ilçesinde evlere girerek ziynet eşyası ve para çalan 2'si kadın 4 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Açlık sınırı 40 bin 294 lira olarak açıklandı
Açlık sınırı 40 bin 294 lira olarak açıklandı
İçeriği Görüntüle

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince evlere girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen Ç.A., G.K., İ.S. ve S.D. suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ziynet eşya ile nakit para çaldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin ilçede 8 ay önce de benzer hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi

Muhabir: İhlas Haber Ajansı