Çorum’un 60 bin nüfuslu en büyük mahallesi olan Ulukavak Mahallesi’ne yapılan yeni Aile Sağlık Ocağı önümüzde hafta hizmete giriyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, son günlerde gündem olan Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zehir, 2 yıl önce çürük raporu bulunan hem tehlike arz etmesi, hem de mahallenin ihtiyaçlarına cevap veremediği için yenilenmesine karar verilen Ulukavak Sağlık Ocağı'nın iç tefrişatındaki eksikliklerin giderildiğini, bir aksilik olmaması halinde önümüzdeki Cuma günü Ulukavak Mahallesi sakinlerinin buradan hizmet alabileceğini ifade etti.

İLÇE DEVLET HASTANESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE

İlçe Devlet Hastanesi büyüklüğünde olan Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi'nde Sigara Bıraktırma Odası’ndan, gebelik takibine kadar, mamografi cihazından diş sağlığı ile ilgili ünitelere kadar bir çok üniteyi bünyesinde barındırıyor.