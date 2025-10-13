Çorum Basketbol Yıldızları kulübü sporcusu Mehmet Akif Akınç Tofaşspor alt yapı pilot takımı Magıc Generations (MG) ye transfer oldu.

23 Nisan Ortaokulu öğrencisi 2012 doğumlu Mehmet Akif Akınç bu yıl başında Kastamonu’da düzenlenen alt yapı milli takım oyuncu tarama programına katılmıştı. Burda gösterdiği performans ile Tofaş Alt Yapı antrenörlerinin dikkatini çeken Mehmet Akif Akınç yaz döneminde Bursa’ya davet edildi ve burda alt yapı takımları ile çalışmalara çıktı. Bu çalışmalardaki performansı ile teknik heyetin olumlu rapor alan Akınç kulübe transfer oldu ve eğitim bursu ile birlikte Bursa Tofaşspor’a transfer oldu.

Başarılı sporcunun hem öğretmeni hem antrenörü Murat Çalışkan, yaptıkları çalışmalar sonunda böyle başarılı sporcuların çıkmasının kendilerini gururlandırdığını ve diğer sporculara örnek olması adına son derece mutluluk verici olduğunu söyledi. Hedeflerinin büyük kulüplerin alt yapılarına ve milli takımlara sporcu yetiştirmek olduğunu belirten Çalışkan ‘Bu çalışmalarda birlikte emek verdiğimiz tüm antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mehmet Akif’in bu başarısı ilimizdeki genç sporculara ilham vermeye devam edeceğine inanıyorum kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum’ dedi.