Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde evi yanan bir aile, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın öncülüğünde yeniden sıcak yuvasına kavuştu.

2014 yılında Çukuröz köyünde meydana gelen büyük yangında 27 ev, ahır ve bir iş yeri yanarak birçok vatandaş mağdur olmuştu.

Yangınzedelerden Bayram Okumuş, aradan geçen 9 yıl boyunca 6 çocuğuyla birlikte konteynerde yaşamını sürdürüyordu. Ailenin durumunu öğrenen Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, köye giderek yerinde incelemelerde bulundu.

Müftü Yıldırım, ardından gerekli koordinasyonu sağlayarak müftülük personeli ve hayırsever iş insanlarını harekete geçirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kısa sürede yeni bir ev inşa edilmesini sağlayan Yıldırım, çalışmalara bizzat katılarak yangınzede ailenin yeniden ev sahibi olmasına vesile oldu.

Yakın zamanda aileyi tekrar ziyaret eden Müftü Yıldırım, hal ve hatırlarını sorarak çeşitli yardımlarda bulundu ve mutluluklarına ortak oldu. Ziyarette Bayat İlçe Müftüsü Türker Doğan, TDV Çorum Şube personeli Ramazan Tarık Gökçe ve din görevlisi Cezmi Durmuş da hazır bulundu.

Yangınzede Bayram Okumuş, maddi ve manevi desteklerinden dolayı Müftü Şahin Yıldırım’a teşekkür etti. Müftü Yıldırım ise, kış mevsiminde ailenin ve çocukların sıcak bir yuvaya kavuşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek huzur, sağlık ve afiyet temennilerinde bulundu ve dua etti.