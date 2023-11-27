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Ankara'da yaşayan Çorumlu Turgut ailesi üst komşuları tarafından katledilmişti. Katliamda Turgut ailesinden 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Katliamı işleyen 72 yaşındaki Tahsin Ünsür'ün ifadesi ortaya çıktı.

DHA'nın haberine görei, cinayeti işleyen cani ifadesinde, "Balkona gidip çocuklara ateş edip etmediğimi bilemiyorum. Çocukların ölümü de muhtemelen benim eylemim sonucu gerçekleşmiştir. Çünkü eve geliş sebebim çocukların çıkarmış oldukları gürültü nedeniyleydi. Eşimin ölümünden seslere tahammül edemez hale geldim" dedi.

Olay sırasında çocukların balkona kaçtığını söyleyen Ünsür, "Balkona gidip çocuklara ateş edip etmediğimi bilemiyorum. Çocukların ölümü de muhtemelen benim eylemim sonucu gerçekleşmiştir. Çünkü eve geliş sebebim çocukların çıkarmış oldukları gürültü nedeniyleydi. Eşimin ölümünden seslere tahammül edemez hale geldim" diye konuştu.