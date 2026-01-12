Çorum'un Mecitözü ilçesinde sürek avına çıkan bir avcı yaklaşık 300 kilogram ağırlığında dev bir yaban domuzu avladı.

Edinilen bilgiye göre, Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde sürek avı yapan avcı Yunus Emre Güneş dev bir domuz ile karşılaştı.

Karşısına çıkan dev domuzun hızla araziye doğru ilerlemesi üzerine avcı Güneş hemen takibe geçti.

Kısa süren müdahale sonucunda yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki domuz avlandı.

Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Yunus Emre Güneş, domuzun büyüklüğünün kendilerini şaşırttığını belirterek, vurduğu devasa domuzla hatıra fotoğrafı çektirdi.