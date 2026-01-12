Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çorum genelinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

YAĞMUR KARA DÖNECEK

Yapılan uyarıya göre yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacağı, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmur ve kara döneceği bildirildi.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİM

12 Ocak Pazartesi günü itibarıyla Çorum’da yer yer 10-20 cm, yüksek kesimlerde ise 20 cm ve üzeri kar örtüsü oluşması bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞACAK

Meteoroloji, kar yağışının Pazartesi öğle saatlerine kadar Çorum genelinde etkili olacağını açıkladı.

YETKİLİLER UYARDI

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.

Yetkililer, kuvvetli kar yağışı nedeniyle; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, görüş mesafesinde düşme, yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, özellikle sürücülerin zincir, çekme halatı ve kış lastiği konusunda hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.