CHP’li Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, partisine yakın bazı isimlerin iş, ihale ve rant taleplerini geri çevirdiğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belediyedeki tüm etkinliklerin öz kaynaklarla düzenlendiğini vurgulayan Şahin, “Benden menfaat bekleyenleri yemlemiyorum diye bana düşman oldular. Ama ben halktan yanayım” dedi.

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallemde Hayat Var" açık hava konserleri kapsamında Lalahan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şahin, sahnede yaptığı konuşmada, tüm etkinliklerin belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğini vurguladı. Şahin, organizasyonlarda görev alan kişilerin de belediye çalışanları olduğunu belirtti.

Konuşmasında kendi partisine yakın bazı isimlerin taleplerine karşı durduğunu ifade eden Şahin, şu sözleriyle dikkat çekti:

"YEMLEMİYORUM DİYE DÜŞMAN OLDULAR"

"Benden iş, rant, ihale isteyen partilileri yemlemiyorum. Bu yüzden bana düşman oldular. Sayıları en fazla 50 kişidir. Ama benim arkamda binlerce Mamaklı var. Ben halktan yanayım."

Şahin'in bu açıklamaları, CHP içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.