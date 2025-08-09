AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halim Çatal’ın oğlu genç yaşta hayatını kaybeden Yunus Çatal gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde bulunan babasına ait iş yerinde hayata veda eden Yunus Çatal’ın cenazesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
Merhumun cenazesine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, daire müdürleri, meclis üyeleri, ailesi ve sevenleri katıldı.
Muhabir: Yüksel Basar