19 Mayıs Atatürk’ü anla Trap Atıcılık Kupasında Çorumlu sporcular gençlerde kürsüye ambargo koydu.

Pazar günü Çarşamba Belediyesi Atış Poligonunda düzenlenen müsabakalara Çorum, Samsun, Tokat ve Giresun’dan 40 atıcı katıldı.

Müsabakalarda Çorum Yıldız Avcılarıspor kulübünden 8, Çorum Gençlikspor’dan üç sporcu mücadele etti. Genç erkekler kategorisinde Yıldız Avcılarıspor kulübünden İsa Caymaz birinci olurken Yusuf Yağız Bayram ikinci, Galip Caymaz ise üçüncü olarak kürsünün ilk üç basamağında yer aldılar.

Büyükler kategorisinde ise Yasin Yetim ikinci olarak gümüş madalya kazanırken Cem Arda Atalay ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Trap sporuna henüz bir yıl önce başlayan Cem Arda Atalay’ın finale kalıp üçüncülüğü kazanması büyük takdir topladı.

Büyük erkekler takım sıralamasında Çarşamba Belediyespor kulübü birinci olurken Çorum Yıldız Avcıları spor kulübü ikinci Bafra Altınkaya Anadolu Lisesispor kulübü ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Yıldız Avcılarıspor Kulübü Başkanı Yasin Yetim yarışmaya katılan ve derece elde eden tüm sporcuları kutladı ve Samsun Çarşamba Atıcılık Kulübüne ev sahipliği için teşekkür etti.