Çorum tarihinde ilk kez bayan futbolda 10 futbolcumuz milli takım seçmesinde mücadele edecekler.

Çorum Buharaspor kulübünün on sporcusu bugün Samsun’da yapılacak olan milli takım seçmesine katılacaklar.

Çorum Buharaspor Kulübü Başkanı Fatin Atlı’nın verdiği bilgiye 2009-2010 ve 2011 doğumlu sporcular Zeynep İrem Karakaş, Kardelen Şura Kuşcu, Sıla Keyvan, Ceylin Buğlem Yaman, Emire Ebrar Ergün, Şeyma Aslan, Selfinaz Defne Kaplan, Rabia Acar, Ecrin Şeşe ve Şerife Özhan Samsun’da yapılacak milli takım seçmesinde mücadele edecekler.

Fatih Atlı bu sezon ilk kez 3. lig ve alt yaş gruplarında liglere mücadele edeceklerini belirterek sponsor olmak isteyen Çorum’lu sanayi iş adamlarından kadınlara destek olmaya davet etti.

Aşgın milli takım seçmesine katılmak için kafileye araç desteğinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.