Çalışmak için Afrika'ya giden Çorumlu işçi Ayhan Bozkul, geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Bozkul'un cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildikten sonra Ankara’nın Mamak ilçesinde toprağa verildi.

Afrika’da bir inşaat projesinde çalışan Çorumlu işçi Ayhan Bozkul, geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.

3 çocuk babası olan Bozkul’un, çalıştığı inşaatta iş makinasının altında kaldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Acı haber ailesini yasa boğarken, Bozkul’un cenazesinin uçakla Türkiye’ye gönderildi.

Çorum’un Şahinkaya köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ayhan Bozkul’un acı olayda hayatını kaybetmesi, derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi Ankara Mamak'ta kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy mezarlığında toprağa verildi.