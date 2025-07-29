Çorum merkez Kızılpınar Köyü’nde geleneksel olarak düzenlenen Fasulye Şenliği, bu yıl yine oldukça coşkulu geçti.

Çorum’da köy derneklerinin düzenliği büyük şenliklerden biri olan Kızılpınar Köyü Geleneksel 18. Karagöl Fasulye Şenlikleri, yoğun bir katılımla, coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Sevilen sanatçıların sahne aldığı şenlikte alanı dolduran birlerce kişi unutulmaz bir gün yaşadı.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunumunda gerçekleştirilen şenlikte sevilen sanatçı Serpil Efe'nin yanı sıra Emine Şanoğlu ve Deniz Soydan sahne aldı.

Tüm katılımcılara bölgenin meşhur fasulyelerinden yapılan yemeklerin ikram edildiği şenlikte ağalık ve fasulye yarışmaları da düzenlendi.

Kızılpınar bölgesinde iklim ve hava şartlarından dolayı oldukça kaliteli, verimli ve lezzetli fasulye yetiştiriliyor.

Fasulye yarışmasında dereceye giren fasulye üreticilerine çeşitli firmaların hediyelerini protokol üyeleri verdi.

SANATÇILAR COŞTURDU

Sanatçılar kimi zaman duygulu, kimi zaman hareketli parçalarla türkü tadında bir gün yaşatırken, katılımcılar ise sanatçıların müziği eşliğinde bol bol halay çekti.

Mangalların yakıldığı, semaverlerin kaynatıldığı, vatandaşların birbirleri ile sohbet ederek piknik yaptığı buluşma oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Köy Muhtarı Ekrem Uyar ve Dernek Başkanı Menduh Günen, şenliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Kızılpınar Köyü Karagöl Fasulye Şenliğine; CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Çorum İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, çevre köylerin muhtarları ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.