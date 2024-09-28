İzmir'de ikamet eden Çorumlu Kıbrıs gazisi ve emekli polis memuru Nuri Yedek ( 71), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum Osmancık nüfusuna kayıtlı 2005 yılında Antalya il Emniyet Müdürlüğü kadrosundan yaş haddinden emekli olan, Kıbrıs Gazisi ve Emekli Polis Memuru Nuri Yedek, tedavi gördüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Perşembe günü yaşamını yitirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü' nde de uzun süre görev yapan ve bir çok başarılı operasyonlara katılan Nuri Yedek, dün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi için Urla İskele Yahşibey Camiinde resmi tören düzenlendi.

Törene, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Duman, Urla İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Aydoğdu ve çok sayıda vatandaş katıldı.