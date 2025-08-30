Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mesut Punar (34), yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gören evli ve bir kız çocuk babası polis memuru Mesut Punar'ın vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Çorum’un İskilip İlçesi Avhatyaka Köyü Divanlar Mahallesi’nden Mustafa Pınar’ın oğlu olan Mesut Punar'ın cenazesi, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Avhatyaka Köyü Divanlar Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.