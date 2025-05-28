Bulgaristan’da yapılan 1. Balkan U 11 ve U 13 Masa Tenisi Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın, beş gümüş ve dört bronz toplam on madalya kazandılar.

21-25 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın Albena şehrinde yapılan 1. Balkan U 11 ve U 13 Masa Tenisi şampiyonasında Çorum Arenaspor kulübünden Muhammed Emre Kantik takımlarda kazandığı balkan ikinciliğinin ardından çiftler kategorisinde milli takımdan arkadaşı Akif Emre Bucak ile birlikte Başkan Şampiyonluğunu kazanırken karışıt çiftlerde Belinay Davuş ile birlikte üçüncü olarak bronz madalya alırken şampiyonayı üç madalya ile tamamladı.

Aynı kulüpten Ahmet Çelik ise takımlar Balkan ikinciliğinin yanı sıra küçük karışıt çiftlerde Defne Üzümcü ile gümüş Ali Enes Seren ile çift erkeklerde ise bronz olmak üzere şampiyonayı üç madalya ile tamamladı.

Şampiyonada milli takımda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir ise takımlarda kazandığı gülmüş madalyanın ardından çift erkeklerde Ahmet Yiğit Gülenler ile küçük karışık çiftlerde ise Emine Aydınay ile birlikte üçüncü olarak üç madalya ile şampiyonayı kapattı.

(Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir üç madalya kazandı)

Milli takım şampiyonayı 3 altın 7 gümüş ve 9 bronz madalya ve 6 kupa ile tamamladı.