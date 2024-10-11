Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu, Ünlü Sanatçı Şener Şen ile bir araya geldi.

Yaşayan Efsane Şener Şen’i n misafiri olan Mustafa Arıkoğlu, kitaplarını imzalayarak geçmişte yapmış olduğu ve gelecekte de yapmak istediği projelerinden bahsetti.

Türk Sinema ve tiyatro dünyasının yıldızlarından, yaşayan efsanesi Şener Şen ile sohbet etmenin gururunu yaşayan Yazar Mustafa Arıkoğlu, duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti.

Arıkoğlu: “Onun misafiri olmak, onunla tiyatroyu konuşmak, Yeşilçam'ı konuşmak, takdirini ve övgüsünü almak...

Yaşayan efsane Şener Şen'i sahnede izledikten sonra kulisine misafir oldum, kitaplarımı imzaladım, geçmiş ve gelecek projelerimden bahsettim. Harika bir sohbet armağan etti bana.

Çok değerli Şener Şen'e ve ekip arkadaşlarına nezaketleri ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim. Sen çok yaşa, sen hep yaşa büyük usta...”