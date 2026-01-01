Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı’nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, yarı yıl tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların akınına uğrandı.

Kastamonu’da yarı yıl tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Ilgaz Dağı’nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezinin yolunu tuttu.

Çorum, Ankara, Samsun, başta olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar da tatili kayak ya da kızak yaparak değerlendi.

Kayak merkezine gelen vatandaşlar, araçlarıyla Yurduntepe Kayak Merkezi’nde kuyruk oluşturdu.

Tatilin tadını çıkartan çocuklar ise kızakla kayarak eğlendi.

Bazı vatandaşlar ise düzenlenen ATV turlarına katılma fırsatı buldu.



"Yılın ilk günü ailecek gezmek istedik"

Kastamonu’dan tatil için Ilgaz Dağı’na geldiğini söyleyen Beyza Dikici, "Hava çok güzel, teleferiğe bindik. Kaymayı bilsem kayacağım. Üst taraflar daha sisli ama hava çok güzel. Hem teleferiğe binmek hem gezmek için geldim. Yılın ilk günü ailecek gezmek istedik" dedi.



"Gelenler keyiflerince kayak yapabilirler"

Kastamonu’dan gelen Muhammed Dikici de herkesin Ilgaz Dağı’nı görmesi gerektiğini ifade ederek, "Kar tatili ve yılbaşı tatilinde hem gezip hem eğlenmek istedik. Burası güzel, her sene fırsat buldukça buraya kaçıyoruz. Kayak yapmayı bilmediğimiz için sadece geziyoruz. Burayı gelip herkesi görmesi lazım. Hem pistlerin güzelliği hem pistlerin uzunluğu anlamında çok güzel. Gelenler keyiflerince kayak yapabilirler" diye konuştu.

Ankara’dan arkadaşlarıyla birlikte tatil için Ilgaz Dağı’na geldiğini dile getiren Veli Karamercan da, "Burayı tavsiye ettiler. Biz de arkadaşlarımızla geldik. Gayet güzel. Yıla karla başladık. Güzel bir kar yağışı oldu. 2026 yılı bereketiyle geldi" şeklinde konuştu.