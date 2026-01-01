Çorum'da gece yarısından itibaren etkisini artıran kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Yeni yılın ilk gününde okulların tatil olmasını fırsat bulan çocuklar ve vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkardı.

Çorum'da vatandaşlar 2026 yılının ilk gününe kar yağışıyla uyandı. Gece yarısından itibaren etkisini gösteren yoğun yağış, kısa sürede kenti beyaz bir gelinlik gibi süsledi.

Kent meydanları ve parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Yeni yılın ilk gününde okulların tatil olmasını fırsat bulan çocuklar, doyasıya eğlendi.

Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen çocuklar, parklarda ve mahalle aralarında kartopu oynayarak eğlendi.

Çocuklar, 2026'ya kar yağışı ile girdiklerini ve çok eğlendiklerini dile getirdiler.