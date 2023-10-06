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‘Senin yaptığını Çorumlu yapmaz’ sözünü tersine çevirerek kentin ve insanlarının imajını değiştiren ‘Herkes Yapamaz’ kısa film projesinin üçüncüsü Cumhuriyetin 100. Yılı’nda vizyona giriyor.

ÜNLÜ YÖNETMEN VE OYUNCULAR VAR

4 milyon lira bütçeli ‘Herkes Yapamaz-3’ adlı kısa filmin yönetmenliğini Umut Sarıboğa yaparken, filmde Gazi Mustafa Kemal Atatürk rolünü ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, TBMM Başkan Vekili ve Çorum Mebusu Abdullah İsmet Eker rolünü ise Bülent Alkış üstleniyor..

KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ DUYURDU

Çorum Kültür ve Turizm Derneği’nin organizasyonunda kentin önemli resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle 4 milyon lira bütçeli, 150 kişilik teknik ekip, ünlü yönetmen ve oyuncuların görev aldığı Herkes Yapamaz-3 kısa film projesinde sona yaklaşıldı.

Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ömer Arslan, Dernek yöneticileri Salih Karslıoğlu, Betül Özseçer ve Atakan Akman, bu akşam düzenledikleri basın toplantısı ile yeni projeyi kamuoyuna tanıttı.

HERKES YAPAMAZ-3 GELİYOR

Dernek Başkanı Ömer Arslan, iki ayrı ‘Herkes Yapamaz’ filminden sonra üçüncü tanıtım çalışmasını uzun süren çaba ve gayretlerle somutlaştırdıklarını söyledi. Kentin tarihi kahramanlarını gençlerle buluşturma kararlılığında olduklarını belirten Arslan, ayrıca hazırlanan projelerle şehrin imajını zedeleyen o (‘Senin yaptığını Çorumlu yapmaz’ ) cümleyi tersinden okutup ‘Herkes Yapamaz’ dediklerini aktardı.

CUMHURİYET’İN İLANINI OKUYAN ÇORUMLU

Çorum’un Osmanlı’nın son döneminde Kafkasya’dan göç eden çerkezlere hiçbir karşılık beklemeden evlerini açtığını, yine aynı dönemde Ali Suavi’nin padişaha karşı darbe girişimini 7-8 Hasan Paşa’nın bastırmasını anlatan ‘Herkes Yapamaz’ kısa filmlerini Türkiye gündemine sunduklarını hatırlatan Arslan, şimdi ise Cumhuriyet’in ilanını genel kurulda okuyan Çorum Mebusu ve TBMM Başkan Vekili Abdullah İsmet Eker gibi önemli bir şahsiyeti konu alan kısa film hazırlandığını ifade etti.

FİLMİN ÇEKİMLERİ 1. MECLİS’TE

Ankara’da 1. Meclis’te 8 Ekim 2023 Pazar günü 3 tır dolusu teknik teçhizat, 150 kişilik teknik kadro ve filmde rol alacak ünlü oyuncuların katılımıyla 'Herkes Yapamaz-3' kısa filminin çekimlerinin yapılacağını açıklayan Arslan, söz konusu filmin vizyona girmeden önce sosyal medya, yaygın basın, köşe yazarları, açık hava reklam mecralarında reklama dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Çorum’da sade vatandaştan siyasetçisine ve bürokratlarına kadar herkesin bu projeyi sahiplenmesini ve destek olmasını arzu ettiklerini vurgulayan Arslan, “Projenin A Takımı Valilik, Belediye, TSO ve Halkbank. Bu işi hep birlikte Çorum yapacak ve sahiplenecektir. ”dedi.

İKİ HEMŞEHRİMİZE ÇORUMLU ADINA MÜTEŞEKKİRİZ

Arslan, projeye 2 milyon lira bütçe desteği sağlayan Halkbank Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan ile 1. Meclis’te çekimlerin yapılması için gerekli izinleri sağlayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı’ya Çorumlular adına müteşekkir olduklarını kaydetti.

FİLMİN SENARYOSUNDA ATATÜRK VE ÇORUMLU VURGUSU

Filmin senaryosu hakkında özet bilgi veren Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Salih Karslığoğlu ise ‘Herkes Yapamaz-3’ün Çorum ve Çorumlular için çok önemli bir tarihi olayı gündeme taşıyacağını söyledi. Karslıoğlu, “TBMM Başkan Vekili Abdullah İsmet Eker’e Atatürk tarafından Cumhuriyet’in ilan edildiğini kürsüden okuması görevi veriliyor. Başkan Vekili Çorumlu Abdullah İsmet Eker de, ‘Efendiler! Devletin yönetim şekli Cumhuriyet’tir’ diyor. Kısa filmde Atatürk’ün Meclis Başkan Vekili Abdullah İsmet Eker’in şahsında milli mücadelede Çorumluların güçlü desteğine övgü ve selamı vurgulanıyor.

150 OYUNCU VE FİGÜRAN ROL ALIYOR

Filmde ‘Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz’ vurgusu yapılıyor. Bir dakikalık bir kısa film ama kısa filmlerde istenen duyguyu anlatmak çok zordur. 60 dakikalık bir film çekmekten daha güç bir iştir. Filmde 150 oyuncu ve figüran rol alıyor. Bu filmin Çorum ayağında tüm idareciler seferber oldu.” dedi.

26 EKİM SAAT 19.19’DA

Dernek yöneticisi Atakan Akman da, kısa filmin Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle 26 Ekim 2023 tarihinde vizyona girmesinin hedeflendiğini, aynı gün saat 19.19’da aynı anda tüm mecralarda paylaşılmasının sağlanması için çalıştıklarını söyledi. Akman, filmin tanıtımı için yaygın medya, köşe yazarları, ünlü isimler ve tüm reklam mecralarında paylaşılması için yapacakları çalışmalara yerel basının da desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.