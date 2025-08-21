Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 7 Eylül’de yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesi ilk adaylık açıklaması Sinan Avşar’dan geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan ve Okçuluk antrenörü Yesevi Çocuk Akıl ve Zeka Oyunları Spor Kulübü Başkanı Sinan Avşar ASKF Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Avşar sporun içinden birisi olarak amatör spor kulüplerine hizmet etmek ve daha iyi yerlere getirmek için oluşturacağı yönetimle göreve talip olduklarını belirterek ‘Spor; yalnızca bir oyun değil, insanları bir araya getiren, kalpleri aynı amaç uğruna çarptıran bir birliktelik gücüdür. Sporun hamuru gençlik, dili kardeşliktir. Bizlerin en büyük önceliği nesil yetiştirmektir. İşte bu anlayışla: "Ben değil, biz" düsturumuzla ve "Gençler İçin, Spor İçin, Gelecek İçin; Herkes İçin ASKF" mottomuzla yola çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; ancak bir araya geldiğimizde başarabiliriz.

Amacımız; diyalog kanallarını sonuna kadar kullanıp tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde sporun birleştirici gücüyle gençlerimize ulaşmak, onları geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak, spor kulüplerimizin kapasitelerini artırmak, sistemli bir şekilde profesyonelleşmelerini sağlamak, başarılı sporcular yetiştirmek. Bunun için spor kulüplerimize eşit ve adil bir yaklaşımla malzeme ve ekipman desteği sağlamak veya aracı olmak. Yenilikçi projeler geliştirmek. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak. Tüm paydaş kurumlarımızla birlikte Ay Yıldızlı bayrağımızı hep birlikte daha yükseğe taşımaktır.

Spor, bireyleri yalnızca bedenen değil, ruhen ve ahlaken de geliştirir. Bu alanla ilgili de hedeflerimiz net: Bireyleri zararlı alışkanlıklardan korumak. Bireylere özgüven ve sorumluluk bilinci aşılamak. Spor sayesinde sosyalleşmelerini sağlamak. Gençlerimizin, kadınlarımızın, engelli bireylerimizin istek ve talepleri doğrultusunda yenilikçi spor projeleri inşa etmek. Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek lider gençler yetiştirmek.

Bizler inanıyoruz ki; sahada ter döken her genç, yalnızca bir sporcu değil; aynı zamanda ülkemizin yarınlarını inşa edecek bir mimardır. Verilen her pas dostlukları pekiştirir. Atılan her gol, alınan her sayı özgüveni artırır. Saha içerisinde verilen her mücadele, hayat tecrübesi kazandırır.

Delegelerimizin teveccühü ile seçildiğimiz taktirde ASKF olarak sözümüz şudur: Sporun olduğu her yerde kardeşlik, sevgi, barış, umut, birlik, beraberlik ve başarı olacak. Diyalog kanalları sonuna kadar kullanılıp olası problemler konuşularak çözüme kavuşturulacak. Maddi imkânsızlıklar gençlerimizin önünde engel olmayacak. Kulüplerimizin gücünü artıracak, altyapıları güçlendirecek, spor alanlarını geliştirecek ve gençlerimizin hayallerine ulaşması için tüm engelleri kaldıracağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü biz sporun birleştirici gücüyüz. Unutmayalım ki; "Bir gencin hayatına dokunmak, bir ülkenin geleceğine yön vermektir. " Gençler için, spor için, gelecek için, bu yolda hep birlikte yürüyelim’ dedi.