Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un spor şehri olma yolunda önemli adımlar attığını belirtti.

Yaz Spor Okullarının açılış töreninde konuşan Başkan Aşgın, Çorumlu gençleri yaz spor okullarına davet etti.

Başkan Aşgın, “Çorum’daki bütün güzellikler, bütün mahalle ve salondaki herkesi burada görmek çok güzel. Gönüllerin buluştuğu, kardeşlerin olduğu yerleri belediye olarak seviyoruz ve destekliyoruz. Biz gençlerimizi sporda, kültürde ve sanatta görmek istiyoruz. Gençlerimizle ve onları yetiştiren antrenörlerimizle gurur duyuyoruz. Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk. Çorum’u spor şehri yapma konusunda da altını doldura doldura gidiyoruz. Çorum’a çok güzel tesisler kazandırdık. Masa tenisi salonumuzun açılış gününü heyecanla bekliyoruz. Yaz spor okullarımız gençlerimize hayırlı olsun. Bizim spora gönül vermiş gençlere ihtiyacımız var, gençlerimizin de spor alanlarına ihtiyacı var” dedi.