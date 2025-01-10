10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel medya temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Tahtasız’a sert tepki gösterdi.

'TBMM şov siyasetine alet edilecek bir yer değil'

Tahtasız'ın her açıklamasında hakaret etmeye yönelik bir dil kullanmaya başladığını belirten Ahaltcı; “Geçen günki açıklamasında ‘Bak Yusuf Ahlatcı Bilal’e anlatır gibi anlatıyorum’ diyor. Eğer ‘Bilal’ diye kastettiği Cumhurbaşkanımızın oğlu ise bu senin düzeysiz bir insan olduğunu gösterir. Yanında bulunmayan bir insana bu şekilde hitap edemezsin. Diğer bir açıklamasında ise ‘ağzında yalan, iftira eksik olmayan sermayenin avukatı Yusuf Ahlatcı’ diye konuşuyor. Bunlara ne gerek var. Hepimiz Çorum’da ekmeği, suyu bölüşen insanlarız. Birbirimize bu şekilde hitap etmek yakışır mı? Çorum kardeşlik istiyor, birlik ve beraberlik istiyor. Çorum’a 100 yılda yapılmayan bir hizmet yapılmış gelde bunun mutluluğunu birlikte yaşayalım. Eline bir kilo leblebi alarak meclis kürsüsünde Çorum dendiğinde insanların yüzünde istisnai bir gülümse oluşturacak ciddiyetsizlikte, eline 3-5 maket alıp bakanların huzurunda tüm Türkiye’nin gözü önünde Çorum’un adının küçültmeye hiç kimsenin tenezzülü olamaz. Eğer Çorumla ilgili bir talebin varsa bir dosya alırsın bakanlara sunarsın. TBMM’de elinde bir dosya ile herhangi bir bakanın huzuruna gidip şunu da Çorum için istiyorum dediğini duydunuz mu? TBMM şov siyasetine alet edilecek bir yer değil. Biz siyasette hep beraber olacağız. Şehrimizin taleplerini bakanlara ve Cumhurbaşkanımıza arz etmeye devam edeceğiz. Çorum’da başka türlü konuşup, Ankara’da başka türlü olmanın bir anlamı yok.” ifadelerini kullandı