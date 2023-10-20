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Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyü Türkiye'de baletleriyle ünlü bir köy olarak anılıyor.

Kaynaklara göre, Başpınar köyünün hikayesi 1970 yılına kadar dayanıyor.

TÜM ÖNYARGILARI KIRAN KÖY

40 yılda toplam 12 balet çıkarak ve ön yargıları kıran Çorum-Osmancık'ın bu köyünün bale ile tanışma hikayesi ise şöyle geçiyor.

İşte kaynaklara göre anlatılan o hikaye;

"Öykü 1970’lerin başında, Ankara Bahçelievler’de başlıyor. Fırında çalışan 16 yaşındaki Ömer Acar, her gün mahalleli Feride Hanım için bir adet tuzsuz ekmek ayırır.

Fırına gide gele, bu hevesli çocukla dostluk kuran Feride Hanım, onun okula gitmediğini öğrenince “Sen iyi bir çocuksun. Seni konservatuara alalım” der. Yakın arkadaşı Neriman Bejan, Ankara Konservatuarı’nda ritmik jimnastik hocasıdır.

Ancak kayıt için ilkokuldan yeni mezun olmak gerekmektedir. Ömer, “Benim yaşım geçti, ama kardeşim Alaaddin ilkokulu bitirmek üzere… Onu alın” der. Hemen köyünü arar.

Osmancık kazasına bağlı Başpınar köyünün ilkokul Müdürü Yusuf Şanal, Köy Enstitülü, aydın bir eğitimcidir. Hasanoğlan’da öğrenim gördüğü yıllarda çok opera, bale izlemiştir.

Öğrencisi Alaaddin’in konservatuara gitmesi fikrini destekler.

Alaaddin’in ailesi de çocuklarının yatılı bir okula ve mezun olunca devlette memuriyete kavuşacağını öğrenince kabul eder.

Alaaddin böylece konservatuara girer.

Abisinin her gün ekmek ayırdığı kadın sayesinde bir ekmek kapısına kavuşmuştur.

Konservatuarda eğitime başlayan Alaaddin’e yazları köyüne gittiğinde “Ne olacaksın” diye sorarlar:

“Balet olacağım” der Alaaddin; “Arada televizyona çıkıyorlar, seyretmiyor musunuz?”

Baletin ne olduğunu bilenler biraz yadırgayarak bakar ona…

Ama çoğunluk, “Balet ne ola ki” diye sorar.

Cevap ailesinden gelir:

“Yatılı okul. Yemek, okul parası devletten…

Mezun olunca Kültür Bakanlığı’nda memuriyet garanti… Emekliliği de var…”

Maaş iyidir gerçekten de… Bir baletin maaşı, mebus maaşına yakındır o devirde… Sanatçılık, hala kıymetlidir.

Böyle anlatınca herkese cazip görünür iş…Bir yıl sonra ilkokul müdürü Yusuf Şanal da oğlu Erdoğan’ı yazdırır konservatuara…

Alaaddin, yazın bağda çalışmaya geldiğinde sınava hazırlar Erdoğan’ı…

Bağ tevekleri arasında iki öküzün çektiği düvenin yanında garip hareketler yapan bu çocuklara akıl erdiremez köylüler…

Ama onlar Ankara’ya gidip geldikçe, Musiki Muallim Mektebi’ni anlatıp övdükçe hısım akrabadan gençler de merak salar baletliğe…

Erdoğan’ın kardeşi Ertan kaydolur peşleri sıra…

Sonra Erdoğan’ın halaoğlu ile teyzeoğlu yazılır konservatuara… Kendi gidemeyen Ömer, oğlunu büyütüp yazdırır okula…

Onlar da birer ikişer Ankara’ya hemşerilerinin yanına gider.

Konservatuar da memnundur bu durumdan… Ne de olsa balerin adayı bulmak kolay, balet adayı bulmak zordur; toplumdaki önyargılardan…

Çorum, o önyargıların yıkılışına önayak olur böylece… Başpınar, Türkiye’nin balet ihtiyacına kaynak olur.

Alaaddin’den sonraki 40 yılda toplam 12 balet çıkar Çorum’un Osmancık kasabasının, Başpınar köyünden