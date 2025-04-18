 Çorum'un Dodurga ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kütüphane açıldı.

İçinde 12 bin kitabın yer aldığı, 180 metrekare kapalı alana sahip kütüphane için açılış töreni yapıldı.

Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kütüphanenin ilçeye ve öğrencilere faydalı olmasını temenni etti.

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Törende konuşmaların ardından protokol üyeleri kütüphaneyi gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Törene Beyoğlu'nun yanı sıra Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Dodurga Kaymakam Bilge Yıldırım, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da katıldı.

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Editör: Anadolu Ajansı