Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenecek olan “Adalet Sofraları İftar Programı” kapsamında Pazartesi günü Çorum’a gelecek.

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayip Sarı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek program, 09 Mart Pazartesi günü saat 18.00’de Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılacak.

İftar programında, Genel Başkan Mahmut Arıkan vatandaşlarla bir araya gelecek ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.

Programa Çorum’daki tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları, iş insanları, kanaat önderleri ve vatandaşlar davet edildi.

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayip Sarı yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, “Adalet Sofraları’nda şehrimizin tüm kesimleriyle bir araya gelmekten onur duyacağız. Bu sofralar sadece bir iftar değil, gönüllerin buluştuğu bir kardeşlik sofrasıdır.” ifadelerini kullandı.

