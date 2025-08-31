Veteriner Hekim Sudenaz Gökce’nin sahibi olduğu Gökce Veteriner Kliniği düzenlenen törenle açıldı.

Çöplü Mahallesi Kunduzhan 1.Sokak numara 2/C adresinde faaliyetlerini sürdürecek olan Gökce Veteriner Kliniği için açılış töreni yapıldı.

Törene Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Veteriner Hekimler Odası Şube Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi ile çok sayıda davetli katıldı. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Klinik olarak 7 gün 24 saat Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Gökce, “Hayvanlar bizim dostlarımız ve onları burada en iyi şekilde tedavi ederek yuvalarına mutlu ve huzurlu dönmeleri için çalışacağız” dedi.

Klinikte genel muayene, aşılama, kısırlaştırma, gebelik muayenesi, parazit kontrolleri, mikroçip uygulaması gibi hizmetler sunduklarını aktaran Gökce, “Modern tıbbi ekipmanlarımızla, köpek, kedi, kuş ve diğer evcil hayvanlarınızın sağlığı için profesyonel çözümler üretiyoruz. Acil veteriner hizmetimiz ile hayvanlarınız için yaşanabilecek sağlık problemlerinde anında müdahale imkanı sağlıyoruz.” şeklinde konuştu

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA BAKAN İLK KADIN VETERİNER HEKİM

Çorum’da büyükbaş hayvanlara bakan ilk kadın veteriner hekim olduğunu dile getiren Gökce; “Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunuyum. Kariyerimi büyükbaş hayvan sağlığı alanında geliştirmeyi hedeflediğim için eğitim sürecimde ve sonrasında özellikle büyükbaş hayvanlarla çalıştım. Çeşitli kliniklerde edindiğim deneyimler sayesinde farklı hastalıkların teşhis ve tedavisinde uzmanlık kazandım. Memleketim Çorum’da görülen büyükbaş hayvan hastalıklarında sahip olduğum bilgi ve tecrübelerle hem hayvan sağlığını korumayı hem de bölgedeki yetiştiricilere farkındalık kazandırmayı amaçlıyorum. Çorum’da büyükbaş hayvan sağlığı alanında görev yapan ilk kadın veteriner hekim olmanın sorumluluğunu ve gururunu taşımaktayım. Benim için hayvan sağlığı, sadece hayvanlara değil aynı zamanda topluma da hizmettir. Memleketim Çorum'da bu yolculuğa" İnsan sağlığına verdiğimiz önem, hayvan sağlığına yaptığımız ve yapacağımız hizmetten anlaşılır. " sloganıyla başlamış bulunmaktayım.” ifadelerini kullandı.