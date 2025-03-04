CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir'i ziyaret etti.

Ziyarette Çorum'un sağlık alanında çözüm bekleyen sorunları gündeme geldi.

Tahtasız, Çorum'un sağlık alanında bekleyen sorunlarının bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini belirterek, sorunları şu şekilde sıraladı;

ÇORUM'UN SAĞLIKTAKİ SORUNLARI

"Çorum merkez ve ilçelerindeki uzman doktor eksikliği bir an önce giderilmelidir. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından “randevu sorunu” kalmadı şeklinde açıklamalar yapılmasına rağmen, vatandaşlarımız randevu bulmakta zorlanıyor. 1 ay sonrasına randevu verilen bölümler var. Hasta yığılmalarını önlemek ve şikayetleri bitirmek için randevu konusunda daha hassa davranılmalıdır. MR, Ultrason çekimlerindeki yoğunluk halen devam ediyor. Vatandaşa 40 gün sonraya MR randevusu veriliyor. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eksik doktorla çalışıldığı ve özveriyle görev yapan doktorlara mobbing yapıldığı için bazı doktorlar görevi bırakıyor. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz halen liseden bozma binada eğitim görüyor. Tıp Fakültesi öğrencilerine Morfoloji binası kazandırılması için çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Yavruturna Mahallesi’nde yapımına başlanan; 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 2 adet 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu ve Verem Savaş Dispanseri gibi önemli sağlık birimlerini bünyesinde barındıracak olan yeni sağlık kompleksi ilimizin sağlık altyapısı için çok önemli bir yatırım. İnşaatın bir an önce tamamlanarak vatandaşımıza hizmet vermeye başlamasını temenni ediyoruz."