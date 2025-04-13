AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, yaptığı açıklamada, Çorum Belediyesi'nde gerçekleştirdikleri Cumhur İttifakı'nı şimdi de Çorum İl Genel Meclisi'ne taşıdıklarını belirtti.

İl Genel Meclisi'nin oturumunda, İl Encümen ve komisyon üyeleri seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi birlikte hareket ederek Cumhur İttifakı'nı daha da sağlamlaştırdıklarını kaydeden AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, “Cumhur İttifakı olarak gerek Belediye Meclisi'nde gerekse İl Genel Meclisi'nde şehrimiz için beraberiz, birlikteyiz. Ortak paydamız olan Çorum için çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam” dedi.