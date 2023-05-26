HURŞİT BOZKURT

28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül, Alaca’da oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Programda Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen Gül, “Cumhurbaşkanımız kaybederse ülke kaybeder, mazlum müslüman dünya kaybeder. O yüzden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mazlum müslümanların lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hepinizden destek istiyorum” dedi.

28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi çalışmalarını sürdüren 28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül, Alaca’da Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’nun ev sahipliğinde oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Toplantıda konuşma yapan Zeki Gül, davasının kendisi için herşeyden önce geldiğini belirterek, “İnsanlar fani, davalar baki ve ulvidir” diye konuştu.

Vatandaşların seçimlerdeki kararını saygıyla karşıladığını ifade eden Gül “Adaylık sürecim boyunca hiç dinlenmedim desem yeridir. Hem Çorum merkez de hemde başta Alaca ilçemiz olmak üzere diğer ilçelerimizde de yoğun mesai harcadık. Gece gündüz soğuk yağmur demeden hemşehrilerimizin yanında olmaya çalıştık. Seçimin sonunda da kazanamadık diye bir kenarda oturmadan tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimine çalışıyoruz. Liderimizin yeniden kazanması ve ülkemizin bekası için yoğun mesai harcıyoruz. Siyasette biz kazanınca varız, kaybedince yok oluruz anlayışında değil, davasının her zaman emrinde olan bir anlayışın mensuplarıyız. İnsanlar fanî, davalar bakî ve ulvîdir. Şahsi kayıplarımız bizi ve çevremizi üzer. Cumhurbaşkanımız kaybederse ülke kaybeder, mazlum müslüman dünya kaybeder. O yüzden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mazlum müslümanların lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hepinizden destek istiyorum” şeklinde konuştu.