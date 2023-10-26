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29 Ekim 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu 160 sporcunun katılımı ile dün yapıldı. Kent Park Koşu Pistinde yapılan koşu, minik, küçük, yıldız, genç, büyükler ve veteranlar kategorilerinde yapıldı.

400 metre minik bayanlar kategorisinde Zehranur Songül birinci olurken Erva Ağın ikinci Hiranur Varol ise üçüncü oldu. Minik erkekler kategorisinde Mert Burak Ercan birinci Ali Galip Can ikinci Kerem Efe Şimşek üçüncü oldu.

600 metre küçük bayanlarda Cemrenur Demirel birinci Eylül Kazancı ikinci Asya İpek ise üçüncü oldu. Küçük erkeklerde Yasin Çetinkaya birinci Can Güler ikinci Çınar Kurt ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

800 metre yıldız bayanlarda Büşra Cıbır birinci olurken Nilsu Şahin ikinci Elanur Uysal üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde Poyraz Yetgin birinci olurken Mert Ali Erdal ikinci Ömer Akın Fındık ise üçüncü oldu.

1500 metre genç bayanlarda birinciliği Sude Naz Koçak kazanırken Aleyna Metin ikinci Melike Güder ise üçüncü oldu. Genç erkeklerde ise Aykut Köstek birinci olurken Ömer Asaf Taşkoyan ikinci Bünyamin Palaz ise üçüncü oldu.

2000 metre büyük bayanlarda Özlem Aköz rakipsiz birinci olurken büyük erkeklerde ise Kaan Yurdakul birinci olurken Osman Pehlivan ise ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Veteran Bayanlarda Damla Bahcacı birinci olurken Merve Ercan ikinci Gülnur Kazancı üçüncü olurken veteran erkeklerde ise Aytaç Taşaner birinci Mustafa Ertan Tabuk ise ikincilik ödülünü aldı.