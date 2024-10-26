Cumhuriyetin 101. yılı nedeni ile Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum Barosu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasında birinciliği Çorum Barosu kırmızı takımı kazandı.

Dört takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk maçlarında Baro Kırmızı takımı Adliye Karması önünde aldığı 4-1’lik galibiyet ile ilk finalist takım oldu.

İkinci maçta ise Baro Beyaz takımı, Hakimler ve Savcılar önünde 2-1 kazanarak finale yükseldi.

Önceki akşam İtfaiye sahasında oynanan ilk maçta Hakimler ve Savcılar ile adliye Karması takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştı.

Normal süresi 3-3 biten maçta penaltı atışları sonunda rakibine üstünlük sağlayan Adliye Karması üçüncü olurken Hakimler ve Savcılar dördüncülük kupasını aldı.

Turnuvanın final maçında ise Baro Kırmızı Takım ile Baro Beyaz takımları karşılaştı. Baro Kırmızı Takım baştan sona kadar üstün oynadığı maçta rakibine 5-2’lik skorla yenerek ilk turnuvanın şampiyonu oldu.

Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasının final maçını Vali Ali Çalgan ile protokol üyelerinin büyük bir bölümü izledi. Törenle dereceye girenlere kupaları protokol üyeleri verildi.