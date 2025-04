Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, Çorum’da belediyenin pazar ve hal denetimlerini olumlu karşıladıklarını, Çorum’un semt pazarları konusunda örnek bir il olmasını arzu ettiklerini belirterek, aynı hassasiyetin çürük binalar konusunda da gösterilmesinin şart olduğunu vurguladı.

İlhan Kılıç, “çürük domates işini çözdük, peki insanların can güvenliği ne olacak, çürük binalar konusunda da bir yaptırım uygulanacak mı?” diye sordu.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, Çorum’da gündem olan pazar denetimleri ile inşaat projelerinde hileli uygulamalar konusunda açıklama yaptı.

“PAZAR DENETİMİ, ÇÜRÜK İNŞAAT OLAYINI GÖLGEDE BIRAKTI”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın pazarlarda satılan sebze ve meyveler konusundaki ısrarlı takibini, denetimlerini ve aldığı tavırları desteklediklerini bildiren Kılıç, “Belediye Başkanı bu konuda yüzde yüz haklı. Bu konuda kendisinin yanındayız. Ancak bizler dernek olarak 2 yıl önce pazarlarla ilgili bir uyarıda bulunmuştuk. Pazardaki sorunları belediyeye iletmiş, olumsuzlukları gündeme getirmiştik. Öncelikle bazı pazarcı esnafı müşterilere agresif davranışlar sergiliyor, teraziler tezgahların arkasında kalıyor, vatandaş tartıyı göremiyor. Eksik tartımlar şikayet konusu oluyor. Bu sorunları 2 yıl önce gündeme getirdik ancak belediye yetkilileri konuya sessiz kaldı. Her ne hikmetse inşaat projelerindeki usulsüzlük iddiaları gündeme düşünce pazar olayı gündem olmaya başladı. Pazardaki durumların birdenbire gündem olması, inşaatlarla ilgili sorunu gölgede bıraktı. Hitit Üniversitesinde inşaat bölümü olmamasına rağmen inşaatlarla ilgili gerekli inceleme yetkisi bu üniversiteye verildi. Üniversite ise “herhangi bir olumsuz durum yoktur” diye rapor verdi. Allah korusun deprem gibi afetlerde olumsuz bir durum yaşanırsa bunun bedelini üniversite mi verecek, yoksa Çorum Belediyesi mi? Madem olumsuz bir durum yoktu neden mühendis tutuklandı veya neden inşaatlar mühürlü durumda. İnşallah olumsuz bir durum yaşamayız. İnsanların can güvenliği her şeyin ötesindedir. Belediye başkanının domatese verdiği önemin aynısını inşaatlar konusunda da bekliyoruz” ifadesini kullandı.

“BİNALAR GÜVENLİ İSE BUYRUN KENDİNİZ İKAMET EDİN”

İlhan Kılıç, inşaatlarla ilgili usulsüzlüğü bizzat gündeme getirdiğini ileri süren Başkan Aşgın’ın, Hitit Üniversitesi’nin olumlu rapor vermesi ile birlikte kendi kendini yalanladığını kaydetti.

Bazı sorular yönelten Kılıç, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Bir dönemin Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Ahmet Mete Işıkara, ‘deprem öldürmez, bina öldürür’ cümlesi ile dayanıksız binaların bir depremde yıkılacağını ve yıkılan binaların can kayıplarına sebep olacağını her ortamda üzerine basarak ifade etmişti. Buradan hareketle şu soruları sormak ve cevabını almak gerekir.

Hitit Üniversitesi İnşaat Dairesi ve bağlı ilgili laboratuvar, personel ve donanım olarak şehrimizdeki malûm binaların denetimini yapabilecek yeterliliğe sahip midir?

Binaların incelenmesi neden Ankara ve İstanbul'daki bilgi ve personel olarak daha donanımlı üniversiteler üzerinden yapılmamıştır?

Olası bir depremde bu tür binaların yıkılması ile oluşacak hasar ve can kayıplarının sorumluluklarını kim üstlenecektir? Binalar güvenli ise raporu düzenleyen ve imza eden ilgili uzman personel bu binalarda ikamet etmek ister mi?”