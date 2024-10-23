Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Dart turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Atatürk Spon Salonu’nda yapılan turnuv ada küçükler., yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 55 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Küçük Erkekler kategorisi : 1. Ahmethan Sağır, 2. Mehmet Emin Holta, 3. Ömer Kaan Damar, 4. Toprak Çıtak. Yıldız Kızlar kategorisi: 1. İsra Özdoğan, 2. Melek Damla Balım. Yıldız Erkekler kategorisi: 1. İbrahim Ege Kaya, 2. Ömer Yağbat, 3. Mustafa Emin Zürriyet, 4. Adil Kerem Çalıkoğlu

Genç Kızlar kategorisi: 1. Gizem Çatalbaş, 2. Fatmanur Cantürk, 3. Gönül Rabia Kışla, 4. Edanur Tuana Yaşar. Genç Erkekler kategorisi: 1. Devlet Türkeş Gökgöz, 2. Mesut Salar, 3. Volkan Özdemir, 4. Mert Akören

Büyük Kadınlar kategorisi: 1. Eylem Teke, 2. Zuhal Bilgen, 3. Esra Torun, 4. Medine Gül Göbel. Büyük Erkekler kategorisi: 1. Tarık Uyuşmak, 2. Halit Yasir Aktaş, 3. Hikmet Uysal.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.