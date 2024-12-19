Osmancık Liseli Gençler Dart ilçe birinciliğinde Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci Osmancık Borsa İstanbul MTAL ise ikinci olarak il birinciliğine katılmaya hak kazandılar.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda yapılan ilçe birinciliğinde dört okul mücadele etti. Yaptığı üç maçıda kazanan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Eda Keleş, Eslem Sekili, Zeynep Berra Taşkıran ve Afra Güngör’den oluşan takımı ile birinci olurken Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sudenaz Yağlı, Buse Kepür ve Fatma Nur Çalışkaner’li kadrosu ile ikinci olarak il birinciliğinde mücadele etmeye hak kazandılar.

Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Melisa Tatlısu, Esmanur Temizel, Nisanur Köseşahin, Kübra Tetik’den oluşan kadrosu ile üçüncü olurken, Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Cemile Kabak, Damla Sülük ve Sümeyra Erbaş’lı kadrosu ile dördüncü oldu.