Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ilçe ziyaretlerini Kargı ile sürdürdü.

Beralerinde Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile birlikte Kargı’ya giden Demirkıran ilk olarak İlçe Müdürü Hüseyin Karakuş ile birlikte ilçede bulunan spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Tesislerde görev yapan personel ve antrenman yapan sporcularla sohbet eden bilgiler alan İl Müdürü Mustafa Demirkıran tesislerin ilçe halkının emrinde olduğunu söyledi.

Demirkıran ve beraberindekiler daha sonra İlçe Kaymakamı Oğuzhan Akman’ı ziyaret etti. Ziyarette, ilçede gençlere yönelik yürütülen çalışmalar ve planlanan yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran, gençlerin sportif, sosyal ve kültürel yönden gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaymakam Oğuzhan Akman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin desteklenmesi ve ilçede sporun yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmalardan dolayı İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.