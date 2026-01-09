Çorum Belediye Meclisinin dün yapılan yılın ilk toplantısında Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi.
Meclis toplantısında Denetim Komisyonuna Erdoğan Cengiz, Semra Akyüz Özdağ, Arslan Kaynar, Nazik Bulut ve Doğan Öksüz aday gösterildi.
Yapılan gizli oylamada Erdoğan Cengiz 32, Semra Akyüz Özdağ 32, Arslan Kaynar 32, Nazik Bulut 26, Doğan Öksüz 27, Ozan Gazel 1 oy aldılar.
Erdoğan Cengiz, Semra Akyüz Özdağ, Arslan Kaynar, Nazik Bulut ve Doğan Öksüz Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.
Muhabir: Fatih Akbaş