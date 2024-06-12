İki kardeş kulüp Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği (ÇOFSAD) ve Çorum Dağcılar Birliği Spor Kulübü (ÇODAB) üyeleri deprem bölgesinde yaptıkları etkinliklere yenisini ekledi.
Kulüp üyeleri Hatay’ın Samandağ ilçesinde depremden etkilenen ortaokul öğrenci ve öğretmenlerini Çorum’da ağırladılar. Çocuklarla birlikte müzik eşliğinde çeşitli aktiviteler yapıldı.
Pazar günü Çorum Obasında kahvaltı yapan öğrenciler daha sonra Çorum’un tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.
Kulüp üyeleri katkılarını esirgemeyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, konaklama konusunda desteklerini esirgemeyen Çorum Yatılı Bölge Okulu Müdürü Mustafa Ergüleç’e, destekleri için Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Keser’e teşekkür ettiler.