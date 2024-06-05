Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere Avrupa Şampiyonasında gurur kaynadığı olan ilçe güneşcilerini kabul etti.

Azerbaycan’da yapılan Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanan Mert İlbars ile beşinci ile Samet Yaldıran antrenörleri Çelebi Bayır ile birlikte Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Çelebi Bayır ilçede yaptıkları çalışmalar ve Avrupa Şampiyonası hakkında bilgiler verirken Avrupa Şampiyonu Mert İlbars ise hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Muhsin Dere ise ilçedeki gençlerin bu başarıları ile gurur duyduklarını belirterek daha büyük başarılar içinde ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Dere, malli güreşcilere önümüzdeki şampiyonalarda başarılar dileğinde bulundu.