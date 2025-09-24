Milliyetçi Hareket Partisi Alaca İlçe Başkanı İsa Duru ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile birlikte Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Genel Başkan Bahçeli 3 Ekim'de Alaca'da yapılacak toplu açılış törenine davet edildi.

MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru yaptığı açıklamada, "Kıymetli Büyüğümüz, Bilge Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendiyi Genel Merkezimizde, Genel Sekreter Yardımcımız Çorum Milletvekilimiz Sn. Vahit Kayrıcı ve Belediye Başkanımız Sn. Şerif Arslan ile birlikte ziyaret ettik. 3 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz toplu açılış törenimize kendilerini davet ettik. İlgi ve Alakalarından dolayı Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.