Arca Çorum FK’nın devre arası çalışma programı belli oldu.

Çorum FK Sportif Direktörü Mustafa Soley’den aldığımız bilgiye göre pazar günü Erzurumspor ile ilk yarının son maçında karşılaşacak olan Çorum FK’da bu maçın ardından futbolculara 3,5 gün izin verilecek.

Kırmızı Siyahlı takım 2 Ocak cuma günü akşam saatlerinde Antalya’da toplanacak ve ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. 6 gün Antalya’da yapacağı kampta ikinci yarı hazırlıklarını yapacak olan Arca Çorum FK burdan direk Diyarbakır’a geçecek.

Çorum FK 9 ocak’ta Amedspor ile oynayacağı maç için Antalya’dan direk olarak Diyarbakır’a geçecekve maçın ardından Çorum’a dönecek.

Çorum FK’nın Erzurumspor maçından sonra transferde düşündüğü isimleri Antalya kampına kadar kadroya katması bekleniyor.