Arca Çorum FK’nın bu sezon başı transferleri içerisinde takımı en fazla sahiplerin ve sorumluluk alan sahada yüreği ile oynayan isimlerin başında geliyor.

Yusuf Erdoğan. Bunun en güzel örneğini ise Sakaryaspor maçının 78. dakikasında attığı depar ve asistle verdi.

Sezon başından buyana kırmızı siyahlı takımın en istikrarlı futbolcusu Yusuf Erdoğan kötü oynadığı maçlarda bile mücadelesi ile camianın beğenisini kazandı. Sakaryaspor maçında da oyunda kaldığı süre içerisinde sol kanattan takımının rakip kaleye geliştirdiği ataklarda büyük bir mücadele veren Yusuf Erdoğan maçın 79. dakikasında ise inanılmaz bir depar attı.

Çorum FK ceza sahasına yakın noktadan aldığı topla yaklaşık 70 metrelik inanılmaz bir depar attı. Rakibin müdahalesine rağmen düşmedi ve topla rakip ceza sahasına girmeden Oğulcan’a çıkardığı pasla takımını rahatlatan ikinci golü attı.

Golün ardından ise kendini yere bırakan Yusuf Erdoğan’ı tüm takım arkadaşları ona koşarak performansını tebrik ettiler.

Yusuf Erdoğan maçın uzatma dakikalarında ise oyundan çakırken taraftarların ve teknik heyetin büyük alkışı altında yedek kulübesine gitti.

Maç sonunda ise galibiyet sevincini taraftarları ile yaşadı.