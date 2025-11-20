Çorum Merkez Karagöz Köyü'nden olup, Didim’de bulunan Çorumlu genç, hayatını kaybetti.

Merhum emekli öğretmen Ali İpek’in oğlu, Karagöz Köyü Muhtarı Muharrem İpek’in yeğeni, sanatçı Özdemir Öztürk’ün kayınbiraderi Hüseyin İpek (44) vefat etti.

Barış Medikal sahibi Barış ve Deniz Korkmaz’ın da kuzeni olan Hüseyin ipek’in genç yaşta vefat etmesi, derin bir üzüntüye yol açtı.

Merhumun cenazesi 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 12:00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Karagöz Köyü’nde toprağa verilecek.

