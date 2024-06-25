Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, bazı köy muhtarlarının köyde görevli din görevlilerine yönelik kaba davranışlarına tepki gösterdi.

Köylerde görev yapan din görevlilerine yardımcı olan muhtarlara teşekkür eden Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Lakin sayıları az da olsa din görevlerinin amiri gibi davranan muhtarlara da şahit oluyoruz. Egosunu tatmin edebilmek için cefakar fedakar ve zor şartlarda görev yapan görevlilerimize şiddet uygulayan, hakaret eden kişilerle de hukuk nezdinde hesaplaşacağımızın bilinmesini, din görevlerinin sahipsiz olmadığını kamuoyuna paylaşmak istiyorum" dedi.